ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが新アルバムで再度ビルボードチャートに入った。【写真】ボムギュ、幼少期から「顔面国宝」11月17日（現地時間）、米ビルボードが公式ホームページに掲載した記事によると、TOMORROW X TOGETHERの7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』がメインアルバムチャート「ビルボード200」2位にチャートインした。同アルバムは、アルバムセールス9万5500枚、SEAユニット（ストリーミング回数