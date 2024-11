アメリカのジョー・バイデン大統領と中国の習近平国家主席が、核兵器使用の決定は人工知能ではなく人間が行うべきという点で合意したと伝えられました。両大統領による会談は3回目で、2024年4月2日の電話会談に続いて行われました。Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi Jinping of the People’s Republic of China - U.S. Embassy in Peruhttps://pe.usembassy.gov/readout-of-president-joe-