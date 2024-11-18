日本銀行の植田和男総裁は１８日、名古屋市内で講演し、追加利上げを念頭に「金融緩和の度合いを少しずつ調整していくことは、息の長い成長を支え、物価安定目標を実現していくことに資する」と述べた。植田氏は、追加利上げの判断時期について、「先行きの経済・物価・金融情勢次第だ」とし、経済・物価情勢を見極めた上で判断する姿勢を強調した。その上で、「毎回の金融政策決定会合で経済・物価の現状評価や見通しをアップ