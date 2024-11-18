俳優の竹内涼真さんが2024年11月17日、弟で歌手・モデルとして活動する竹内唯人さんとの2ショット写真をインスタグラムで公開した。「ホクロついたらもっと似ちゃうかもね」竹内さんは、「Maybe we're alike after all."my little brother」（やっぱり僕たちは似ているのかもしれない。私の弟）として、唯人さんの肩を抱き、顔を寄せ合う2ショット写真を2枚公開。1枚目はアヒル口の唯人さんの隣で竹内さんが舌をペロリと出してお