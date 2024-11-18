速報です。ＪＲ函館線の森駅と石倉駅間でおととい（２０２４年１１月１６日）発生した貨物列車の脱線事故の影響で運転見合わせが続いている函館線について、ＪＲ北海道は森から長万部間であす・１９日始発から運転再開を見込んでいると発表しました。