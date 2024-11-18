テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が１８日に生放送され、台湾で開催中の、野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」を特集した。番組には大の野球ファンで知られるタレントの中居正広がゲスト出演。１６日の台湾戦は完全アウェーの中で勝利した試合のＶＴＲが流れた。同試合で先発し、６回途中３安打５奪三振無失点の快投を見せた阪神・才木浩人投手について