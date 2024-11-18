ILLITの所属事務所であるBELIFT LABが、NewJeansの所属事務所であるADORの前代表取締役であり、現社内取締役のミン・ヒジンを相手に、20億ウォン（約2億2,200万円）規模の訴訟に突入する。18日、法曹界によると、2025年1月10日にソウル西部地裁でBELIFT LABがミン・ヒジン前代表を相手取った損害賠償訴訟の初公判が行われる予定だ。これに先立って、ミン・ヒジン前代表は今年4月、「ILLITはヘア、メイク、衣装、振り付け、写真、映