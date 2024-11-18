今春、三重県内の消防本部に採用された新人消防士が、これまでの訓練成果を披露する「総合査閲」が16日、鈴鹿市の三重県消防学校で行われました。今年4月に採用されたのは女性4人を含む56人で、約8カ月にわたって寮生活を共にし、消防職員としての知識や技術を身につけるため訓練を行っています。16日は、これまで取り組んできた救助や消防活動などの訓練を行いました。建物火災を想定した訓練では、新人消防士らが大きな声を出し