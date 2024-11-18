【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は１８日、北朝鮮が同日にごみなどをぶら下げた風船を再び飛ばしたことについて、「軍の忍耐心をこれ以上試すな」と警告する声明を出した。声明は「北は稚拙で卑劣な約７０００個の汚物・ごみ風船を散布し、わが国民の不安とともに人的・物的被害を発生させ、国賓の行事会場にも（ごみを）落とすなど決して看過できない挑発行為を行った」と批判。「北の行為は一線を越えており、以後発