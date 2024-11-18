『光る君へ』次回予告現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第44回の「望月の夜」が11月17日に放送。その最後に流れた第45回「はばたき」の予告が話題になっています。＊以下、第44回の「望月の夜」の放送内容と次週予告のネタバレを含みます。●「望月の夜」あらすじ道長（柄本佑さん）は公卿らにも働きかけ、三条天皇（木村達成さん）に譲位を迫るも、代わりに三条の娘を道長