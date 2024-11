【ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール / アンバー・アメジスト / エメラルド・ルビー】 2025年1月25日 発売予定 価格:各2,178円 【ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり】