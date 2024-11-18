現在放送中のNHK大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。その次回放送分となる、第45回「はばたき」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下11月24日放送回のネタバレを含みます。「光る君へ」は大河ドラマ第63作。主人公”まひろ”こと紫式部を吉高由里子さんが演じ、脚本は大河ドラマ『功名が辻』、連続テレビ小説『ふたりっ子』、『セカンドバージン』などを手掛けた大石静さんが担当しています。ドラ