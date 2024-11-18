ラグビーチームの三重ホンダヒートが、家庭で使い切れなかった食材をこども食堂などに寄付するフードドライブを行うことになり16日、鈴鹿市でキックオフイベントが開かれました。16日は三重ホンダヒートのスタッフが事前に集めた食品を施設に贈呈したほか、会場に集まった約20人の親子連れらがラグビーボールなどを使ったレクリエーションを楽しみました。フードドライブとは家庭で使い切れなかった米や缶詰、インスタント食品など