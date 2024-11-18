＜大相撲十一月場所＞◇中日◇17日◇福岡・福岡国際センター【映像】落下した力士に尊富士が紳士な振る舞い前頭十六枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）が、前頭十三枚目・竜電（高田川）を押し出しで下した一番では、敗れた竜電が勢いよく土俵下へと落下。その際、尊富士は即座に土俵を降りて、手を差し伸べた。この姿にファンは「紳士」「あんたかっけぇよ…」などと反応していた。立ち合い、左に変化した竜電だったが、尊富士はすぐに