東京・日の出町などの太陽光発電所から銅線ケーブルが盗まれた事件で、警視庁などはタイ国籍の男らが盗んだ銅線ケーブルを購入していた疑いで、関東の買取店4店舗に家宅捜索に入りました。【写真を見る】栃木と茨城の金属買取店に家宅捜査盗難品の銅線ケーブルと知りながら買い取った疑い警視庁報告「捜査員が家宅捜索に入ります」きょう午前10時半ごろ、警視庁などが家宅捜索に入ったのは栃木県小山市と茨城県古河市などの金