ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！ 水筒の水は現地調達！ゴルフ場のお水は美味い 都会に住むゴルファーは、お水も氷もゴルフ場での調達がオススメですよ！ 夏のゴルフに水分補給は不可欠。ペットボトルくらいじゃ全然足りないので、私は粉末のスポーツドリンクを水で溶かしたもの