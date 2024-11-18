東海地方の公立小学校に勤める35歳の男性教員・ミズノさん（仮名）。新卒から10年余、世間では中間管理職となり始める、この世代ならではの問題や悩みに直面しているという。中堅ならではのリアルな悩みや立ち位置について話を聞いた。 【画像】教師を悩ませる問題児との向き合い方…経験よりも重要なこと 35歳教師が直面する3つの変化 「団塊の世代が退職していき、若い20代の教員が徐々に増えてきています。その中で、私たち3