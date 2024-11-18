ＪＲ函館線の森駅と石倉駅間で２０２４年１１月１６日に発生した貨物列車の脱線事故では、１８日も線路の復旧作業が行われていますが、運転再開の見通しは立っていません。一部区間では代行バスによる運行が続いています。（東海林記者）「代行バスはきょうで２日目の運行となります。大勢の利用客が行列をつくってバスを待っています」函館駅と長万部駅では、特急北斗に接続する代行バスが１７日から始まり、１日４往復運行されて