政府が検討している住民税非課税世帯への給付に関して、現役世代からは不満の声が上がっています。【画像】資産48億円でも給付金？ 投資家が訴える不平等なバラマキ政策是正■資産48億円のニートにも給付金？政府は所得が低く、住民税が非課税となる世帯に3万円を給付する方向で調整しています。こうしたなか、投資家のマサニーさん（40代）が「資産48億円のニートのわいにまた給付金が振り込まれるのか…。本当にこれでいい