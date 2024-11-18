（資料写真）１８日午前９時半ごろ、伊勢原市笠窪の小田急線伊勢原−鶴巻温泉間にある伊勢原１３号踏切（警報機、遮断機付き）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、この事故で伊勢原−秦野駅間で約１時間半にわたり運転を見合わせ、上下線計２８本が運休し、約１万３５００人に影響した。