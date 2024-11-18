女優・吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じるＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）の第４４話が１７日に放送され、世帯平均視聴率が１０・２％だったことが１８日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１２・７％でスタート。第４０話９・８％、第５０回衆院選の開票速報番組の影響で午後７時１０分にスタートした第４１話は９・５％、第４２話は９・１％と３週連続で１ケタ台とな