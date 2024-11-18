ロック歌手・矢沢永吉の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカルを務める矢沢洋子が自身のインスタグラムを更新し、長女の七五三のお参りを報告した。夫はロックバンド・ギターウルフ元メンバーのU.G。洋子は「長女七五三のお参りしてきました！実は先月に予定していたのですが当日私の早朝着付け後、娘発熱からのインフルエンザ発覚で延期に」と、当初の予定が体調不良で流れたことを明かした。無事に赤坂氷川神社でのお参