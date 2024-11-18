開業からすでに約130年が経過！来年度以降に自由通路と新駅舎の設計に着手小平市（東京都）と西武鉄道は2024年11月13日、小川駅の自由通路と鉄道施設の改良に関する基本協定を締結したと発表しました。駅西口で推進している再開発事業に合わせ、駅東西通路の整備や駅舎の建て替えを計画しています。西武拝島線・国分寺線の小川駅（画像：Google Earth）。小川駅は、西武拝島線が新宿線小平駅から分岐して2駅目にあり、西武国分