第３７回中国映画金鶏賞、アモイで授賞式16日、「第二十条」で最優秀主演男優賞を受賞した雷佳音。（アモイ＝新華社記者/魏培全）【新華社アモイ11月18日】第37回中国映画金鶏賞の授賞式が16日、福建省アモイ市で行われ、最優秀作品賞に「第二十条」、最優秀主演男優賞に雷佳音（らい・かおん）、最優秀主演女優賞に李庚希（り・こうき）がそれぞれ選ばれた。第３７回中国映画金鶏賞、アモイで授賞式16日、授賞式であいさつする