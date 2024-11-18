ソウルラッシュがGI初制覇（c）SANKAI 【レース映像】マイルチャンピオンシップ｜https://youtu.be/fQy3KPei0PM 京都の芝1,600mで行われた下半期のベストマイラー決定戦・第41回マイルチャンピオンシップ（GI）。 4番人気ソウルラッシュ（牡6）が最後の直線で豪快に抜け出し、デビュー22戦目で悲願のGI初勝利を飾った。勝ち時計は1分32秒0。 ソウルラッシュは同レース3度目、GIは7度目の挑戦で初の頂