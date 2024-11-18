USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.348.2110.027.73 1MO10.867.979.827.57 3MO10.797.529.957.66 6MO10.617.4210.057.89 9MO10.457.3210.038.03 1YR10.367.3010.058.21 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.839.997.21 1MO11.1910.017.47 3MO11.22