衆院選で、大阪府太子町議の男が運動員買収の疑いで逮捕された事件で、当選した国会議員が事件への関与を否定しました。公職選挙法違反の疑いで逮捕された太子町議の辻本馨容疑者（５５）は、大阪１５区から出馬して比例で当選した自民党・島田智明衆院議員の街頭演説会で、投票を呼びかける選挙運動の報酬として、知人女性ら２人に計６万７０００円を支払った疑いがもたれています。１１月１７日、島田議員は取材に応じ、事