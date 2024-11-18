【週刊少年ジャンプ 2024年51号】 11月18日 発売 価格：300円 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年51号」を本日11月18日に発売した。価格は300円。デジタル版も同時発売されている。 表紙と巻頭カラーには、「ぼくたちは勉強ができない」の作者・筒井大志氏の新連載「シド・クラフトの最終推理」が登場する。 センターカラ&