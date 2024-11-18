日本僑報社と在中国日本国大使館が共催する第20回「中国人の日本語作文コンクール」表彰式および日本語スピーチ大会が15日、北京の在中国日本大使館で開催されました。今回のテーマは「AI時代の中日交流」です。中国の25の省・自治区・直轄市の182の大学、専門学校、高校などから、2686作品が寄せられました。大連外国語大学3年生の林芳菲さんが最高賞の日本大使賞を受賞したほか、5名が一等賞、15名が二等賞、40名が三等賞を受賞