[ローマ １６日 ロイター] - 主要７カ国（Ｇ７）は１６日、ウクライナを侵攻するロシアに制裁や輸出管理などの措置を通じて厳しいコストを科し続けるとともに、ウクライナを必要な期間支援する方針を確認した。共同声明は「ロシアは公正で永続的な平和に対する唯一の障害であり続けている」と指摘。「われわれはウクライナと結束している」とした。