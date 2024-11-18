「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、ミルボンが「買い予想数上昇」で３位となっている。 １８日の東京市場で、ミルボンは大幅続伸。１５日取引終了後に発表した２４年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算が好感されているようだ。 売上高は前年同期比８．３％増の３６９億９３００万円（会社計画は３６３億５４００万円）、営業利益は同４２．１％