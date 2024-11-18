ＡＨＣグループが４日ぶりに反発している。前週末１５日の取引終了後、福祉分野に特化した生成ＡＩなどを活用して福祉事業所の業務効率化を支援する「ＡＩ支援さん」などを展開するパパゲーノ（東京都杉並区）の全株式を１２月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＡＨＣとパパゲーノは、２４年６月に資本・業務提携を締結し、その後、ＡＨＣの就労継続支援Ｂ型事業所でＩＴ