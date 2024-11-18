タレントの石原良純（62）が18日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に生出演。SNSが原動力となった無所属の前職・斎藤元彦氏（47）が再選された兵庫県知事選について言及した。斎藤氏は無所属6新人を破り再選を果たした。選挙戦ではパワハラなどの疑惑告発文書問題で失職した斎藤氏への評価や、混乱した県政の立て直しなどが問われたが、斎藤氏はネット戦略を駆使して大きな流れを起こし、最終盤