愛知県ならびに県の農林水産団体などが主催する「あいちの農林水産フェア」が11月9日・10日、金山総合駅（名古屋市中区）で催された。同イベントは2011年から毎年秋に開催されており、今年で通算13回目を迎える。今年の会場である金山駅では、構内の連絡通路橋イベント広場を物販会場、南口広場をイベント会場に大きく分け、県内各地の名産品の販売や、体験型イベントを実施した。物販会場では、JA愛知北青年部やJF愛知漁連、あい