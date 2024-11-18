米首都ワシントンにある最高裁の建物/Kevin Mohatt/Reuters/File（ＣＮＮ）米国のトランプ次期政権で連邦政府の規模を大幅に縮小する計画を担う「政府効率化省」をイーロン・マスク氏とともに主導する実業家のビベック・ラマスワミ氏は、国防総省、教育省、「医療」を対象分野として挙げた。ラマスワミ氏はまた、政権が、こうしたコストの削減などを実行するために利用する可能性のある法的正当性についても示唆した。同氏は１７日