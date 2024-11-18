渡辺翔太 渡辺翔太（Snow Man）が18日、都内で開催された『Swarovski ホリデーコレクション2024 プレス発表会』に登壇。Swarovskiジャパンアンバサダー就任後初登場となった。ジュエリーのお気に入りを語ったトークセッションや、オーナメントを飾り付けるデコレーションセレモニーを実施した。【写真】渡辺翔太（Snow Man）『Swarovski ホリデーコレクション2024 プレス発表会』の模様スワロフスキー・ジャパン株