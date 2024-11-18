Takahiko Wada［名古屋市１８日ロイター］ - 日銀の植田和男総裁は１８日、名古屋市で開いた金融経済懇談会で、金融緩和度合いの調整をどのタイミングで進めていくかは「あくまで先行きの経済・物価・金融情勢次第だ」と述べた。米国をはじめとする海外経済の展開や市場動向を含め、さまざまなリスク要因を十分注視し、日本経済・物価の見通しやリスク、見通しが実現する確度に及ぼす影響を見極めていく必要があると話した。実