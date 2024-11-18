W大阪のアート・ペストリー・バー「MIXup（ミックスアップ）」にて、ケイト・スペード ニューヨークとのコラボカフェを開催。イルミネーション輝く御堂筋に、ブランド コア カラー「グリーン」を基調にした特別メニューを楽しめる、期間限定のコラボカフェがオープンします！ W大阪「kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク) café @MIXup」 kate spade new york アフタヌーンティー 期間：2024年1