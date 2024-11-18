フラハティの去就にクラッツ氏が言及…カブス移籍なら「堅実な補強」ドジャースFAのジャック・フラハティ投手について、元メジャーリーグ捕手が「ドジャースと再契約しない」と断言した。今季途中にタイガースから加入して、移籍後10登板で6勝を挙げた29歳右腕の行く先が注目される。ポッドキャスト番組「Foul Territory」で「古巣に戻らない5選手」について議論。元捕手のエリック・クラッツ氏は「これは私の考えでなく、実際