4連勝でスーパーラウンド進出も…井端監督は継投の難しさを吐露野球日本代表「侍ジャパン」は17日、「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」のオープニングラウンド、グループBのキューバ戦で競り勝って4連勝。グループ首位通過を決め、21日からのスーパーラウンド進出を決めた。雨が降りしきる中で1点差ゲームを物にする厳しい展開。井端弘和監督は継投について「難しい」と3度繰り返した。駐車場へ向かう天母スタジアムの