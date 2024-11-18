朝鮮人民軍の大隊長らによる集会で演説する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝15日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは18日、金正恩朝鮮労働党総書記が演説で、核兵器開発は「不可逆的な政策だ」と改めて強調した上で、残る課題は戦争抑止や体制維持などのための核の先制使用に向けて「完全な稼働体制を整えることだけだ」と述べたと伝えた。15日に首都平壌で開かれた朝鮮人民軍の大隊長らによる集会に出席