食楽web ●大阪市民に愛されて来た扇町公園に誕生する『Botanico扇町公園』と『扇町茶屋』が、都市型公園をもっと便利に魅力的に進化させる！ 大阪・梅田のほど近くに位置し、大阪メトロやJRからのアクセスも良い扇町エリア。都会的な空気感と住宅地が融合する同エリアのランドマーク的な存在の扇町公園に、12月4日（水）、『Botanico扇町公園』『扇町茶屋』という2つの店舗が同時オープンします。都心で自然