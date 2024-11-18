女子テニスの最新世界ランキングが１８日付で発表され、内島萌夏（安藤証券）は５６位で前週と変わらなかった。大坂なおみ（フリー）は５９位のまま。柴原瑛菜（橋本総業）は二つ上がり１３３位となった。１位はアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）。