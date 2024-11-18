【モデルプレス＝2024/11/18】日本テレビの水卜麻美アナウンサーが18日、司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に復帰した。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット◆水卜麻美アナ「ZIP！」復帰水卜は、出演者とともに「おはようございます！」と笑顔で挨拶。15日の欠席理由などについては触れられなかった。（modelpress編集部）情報：日本テレビ【Not Sponsored 記事】