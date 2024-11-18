Image: NIKE 内側に使い方のイラストがあって親切！ 世の中には手脚が不自由でもスポーツを楽しみ、極めた人たちは世界大会で活躍しています。義足や車椅子などの道具は進化していますが、意外とその周辺の道具は健常者用のままなんですよね。ナイキのデザイナーが立ち上がるスポーツウェアのNIKE（ナイキ）では、生まれつき左腕がなく、子供の頃からスポーツに親しんできたデザイナーが使い