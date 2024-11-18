お笑いタレント・有吉弘行（50）が17日深夜、テレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・25）に出演。「顔を踏まれたい有名人ランキング」を発表した。3位は脳科学者の中野信子氏、2位は「スーパースターの足の裏を感じてみたい」とドジャースの大谷翔平投手を選出。そして、1位はフリーアナウンサー森香澄だった。森について「足、臭いんだって」と有吉。収録の数週間前、バラエティー番組で「私、足が臭いんです」と森が告白