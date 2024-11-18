2024年11月18日放送の『あさイチ』は「知らないと怖い...相続トラブル」を特集。令和の相続事情に迫ります。そこで読者が体験した相続トラブルを書いた『婦人公論』2023年7月号の記事を再配信します。＊＊＊＊＊国立社会保障・人口問題研究所が発表した2015年の出生動向基本調査によると、1997年には11％だった一人っ子の割合は、2015年には18.6％に増え、2人以上きょうだいがいる割合は85.9％から75.2％に。一人っ子の人が増える