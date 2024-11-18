【AKIBA BRICK CREATIONS】 11月16日開催 会場：ラジオ会館 入場料：500円 レゴ公認のアマチュアビルダーグループ「JP-LUG SAKURA (通称サクラグ)」は、11月16日に秋葉原・ラジオ会館で作品展示会「AKIBA BRICK CREATIONS」を開催した。 サクラグは年に一回作品展示会を行っており、秋葉原で展示会を行うのは今回が3度