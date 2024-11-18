現地時間2024年11月12日〜11月17日に開催された中国国際航空宇宙博覧会の中で、中国国営企業・中国航空工業集団公司(AVIC)の子会社である成都航空機設計研究所が設計した新型スペースシャトル「昊龍(ハオロン)」の模型が公開されました。China reveals reusable cargo shuttle design for Tiangong space station (video) | Spacehttps://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/china-reveals-reusable-cargo-shutt