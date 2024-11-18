シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがダブル主演する映画『ウィキッド ふたりの魔女』より、幻想的なウィキッドの世界観を彩る個性豊かなキャラクターが集結した場面写真が解禁された。【写真】ミシェル・ヨーが演じるシズ大学の魔法学の権威マダム・モリブルの姿も！場面写真ギャラリー本作は、不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている『ウィキッド』を映画化。エミー賞、グラミー賞、トニー賞と数々の受